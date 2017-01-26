ГПУ на взятке задержала помощника нардепа из "Радикальной партии Ляшко"

Генеральная прокуратура Украины разоблачила на взяточничестве народного депутата Украины от "Радикальной партии Олега Ляшко".

Об этом сообщили в пресс-центре ГПУ.

"Задержан помощник одного из народных депутатов Украины от "Радикальной партии Олега Ляшко" по факту систематического завладения путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 5 тыс грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощник народного депутата Украины прикрываясь предоставленными ему полномочиями, вводя в заблуждение потерпевшего, в октябре месяце 2016 года выдвинул последнему требование о передаче ему денежных средств в сумме 200 тыс грн, с условием передачи ежемесячно по 15 тыс грн за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к сети Интернет.

Действия помощника народного депутата Украины квалифицированы по статье "Мошенничество, совершенное в крупных размерах".

В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств виновности указанного лица в содеянном уголовном правонарушении.

В прокуратуре также отметили, что санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.