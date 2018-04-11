ГПУ начала расследование о "ложных показаниях" Дмитрия Суса - адвокат

Генеральная прокуратура открыла производство из-за ложных показаний экс- заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса, сообщил адвокат Игорь Черезов на своей странице Facebook.

По его словам, производство открыли из-за свидетельств Суса о том, что обвинение против члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского - "изначально заказное и хорошо оплаченное".

"Ведь Сус Д. дал прямые показания о том, кто раздавал команды и платил деньги за выполнение распоряжений "САМОГО!" о "необходимости любым способом сбить Гречковского с дистанции", - написал адвокат.

Напомним, 20 марта экс-заместитель руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус вышел из СИЗО под залог в 1,2 миллиона гривен.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершило досудебное расследование в отношении экс-следователя Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.

Детективы НАБУ задержали Суса 25 июля 2017 года, при попытке покинуть Украину.

На следующий день ему вручили сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст. 366-1 ("Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

27 июля Соломенский суд Киева отправил Суса под под круглосуточный домашний арест с обязательством сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

По данным источников "Украинской правды", Сус присваивал изъятые во время следственных действий денежные средства и материальные ценности.

В апреле генпрокурор Юрий Луценко уволил из органов прокуратуры старшего следователя по особо важным делам главного следственного управления Генпрокуратуры Дмитрия Суса за "систематическое грубое нарушение требований законов Украины "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", правил прокурорской этики, совершение действий, порочащих звание прокурора и могущих вызвать сомнение в его честности и неподкупности органов прокуратуры".

Департамент Генпрокуратуры, в котором работал Дмитрий Сус, связывают с народными депутатами от "Блока Петра Порошенко" Игорем Кононенко и Александром Грановским, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.

По материалам: ZN.UA / Игорь Черезов/Facebook /