ГПУ объявила Саакашвили в розыск по трем статьям

Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям, сообщила спикер генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.

Ему инкриминированы часть 1 статьи 15, часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса Украины.

"Объявлен в розыск М. Саакашвили, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 УК Украины", - написала она на своей странице в Twitter.

1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України. - Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 грудня 2017 р.

Она также сообщила о том, что проведение розыскных мероприятий поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

2. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і СБУ - Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 грудня 2017 р.

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Ранее сообщалось о том, что во вторник, 5 декабря, к экс-главу Одесской ОГА, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили задержали на крыше дома на улице Костельной в Киеве. Ему вручили подозрение о содействии свержению государственной власти.

Сторонники Саакашвили заблокировали автомобиль с ним на улице Трехсвятительской. Позже они сломали двери в микроавтобусе и освободили политика. После этого Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск.

Как заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время пресс-конференции, Михеил Саакашвили вступил в сговор беглым олигархом Сергеем Курченко и за его деньги организовывал ряд акций в Украине, целью которых было дестабилизировать ситуацию в стране. В частности, речь идет о не менее чем 500 тысячах долларов США.

Сергей Курченко, которого также называли "финансистом семьи" Виктора Януковича, сбежал из страны после Революции Достоинства.

Однако его бизнес все еще функционирует на территории Украины. В частности, с ним связывают медиа-группу UMH и компанию "Перспектива трейдгрупп". Последняя занимается импортом российской нефти в Украине. В марте суд в Харькове в приговоре указал его в качестве члена "преступной группировки" экс-президента Виктора Януковича.