ГПУ обязали возобновить дело о стрельбе с участием Пашинского

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование уголовного производства о стрельбе народного депутата Сергея Пашинского у Вячеслава Химикуса в Киевской области.

"Сегодня суд полностью удовлетворил наши исковые требования", - сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова, информируют "Украинские новости".

Суд признал незаконным и отменил постановление следователя Генпрокуратуры о закрытии уголовного производства. Так суд обязал Генпрокуратуру возобновить расследование.

Как известно, Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием депутата Пашинского, так как не обнаружила в его действиях состава преступления. 21 августа защиту Химикуса обжаловал в суде закрытия дела.

Пашинский ранил Химикуса из пистолета 31 декабря 2016 года. Инцидент произошел на автомобильной дороге возле Василькова Киевской области. Сергей Пашинский прострелил ногу мужчине, который якобы пытался напасть на депутата со стеклянной бутылкой.

Пашинский утверждает, что сторонники Януковича финансируют адвокатов его нападающего.

По словам заместителя руководителя фракции "Народный фронт" Виктории Сюмар, активное участие соратника Януковича Андрея Портнова в деле Сергея Пашинского может быть его местью народному депутату за активное участие в Майдане.