ГПУ отказывала Грузии в экстрадиции Саакашвили из-за политического преследования

Когда Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства Украины Саакашвили, уже было известно о возбуждении против него уголовных дел в Грузии.

Генеральная прокуратура Украины в марте 2015 года отказала Грузии в экстрадиции экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, потому что считала возбужденное против него дело преследованием за политические убеждения.

Об этом свидетельствует соответствующий документ ГПУ, который есть в распоряжении издания "Украинская правда".

В документе говорится, что анализ запросов грузинской стороны в совокупности с докладом Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, резолюции ПАСЕ по Грузии, в том числе многочисленных публикаций в СМИ о Саакашвили дает основания считать, что запрос о его выдаче был сделан с целью преследования за политические убеждения.

Сообщается, что документ ГПУ датирован 31 марта 2015 года и содержит перечень дел, которые были возбуждены Грузией против Саакашвили.

При этом указ о предоставлении украинского гражданства Саакашвили президент Петр Порошенко подписал через месяц - 29 мая 2015 года, то есть на момент, когда уже стало известно о возбуждении дел против Саакашвили на его родине, отмечает издание.

Известно, что Государственная миграционная служба заявляет, что Саакашвили лишен гражданства Украины за "предоставление ложных сведений или фальшивых документов".

Напомним, 26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили гражданства. Поводом для решения стало то, что экс-президент Грузии не упомянул в анкете, что находится в розыске на родине.

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Президент Украины Петр Порошенко предоставил Михеилу Саакашвили украинское гражданство указом от 30 мая 2015 года. В тот же день Саакашвили был назначен главой Одесской облгосадминистрации.

7 ноября 2016 года Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко. Президент принял отставку Саакашвили 9 ноября.

В июле 2017 года Министерство юстиции Украины провело регистрацию изменения названия политической силы "Рух новых сил" на "Рух новых сил Михеила Саакашвили". По материалам: Украинская правда /