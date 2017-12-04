ГПУ открыла уголовное дело против сотрудников Центра Бендукидзе в Киеве

Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении сотрудников Центра Бендукидзе, сообщил лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили.

Сооснователями Центра являются Саакашвили, министр финансов Александр Данилюк, вице-президент Киевской школы экономики Юлия Тычковская и экс- редактор "Forbes. Украина" Владимир Федорин.

"Прямая " ответка " ОПГ с Банковой на вчерашний марш. Генпрокуратура возбудила производство в отношении Центра Бендукидзе, который возглавляет Владимир Федорин, и соучредителем которого являюсь я, по шпионской статье "Причастность к передаче информации представителям иностранных государств", с прямым заданием от прокурора собрать на нас "компрометирующие материалы", - написал экс-президент Грузии на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 4 декабря.

Он также сообщил о задержании двух сотрудников Центра.

"С утра задержали двух работников офиса: Назара и Севера. Северион Дангадзе, один из координаторов Киевской области, помещен в СИЗО (хотя у него и грузинская фамилия, он на 100% украинец). Сейчас идет обыск квартиры руководителя нашей Бориспольской организации "Руха новых сил" Ярослава Сарафенюка", - уточнил политик.

По словам директора Центра Бендукидзе Владимира Федорина, "куратором" уголовного преследования организации является бывший прокурор сил АТО Константин Кулик.

"Прокурор АТО" Константин Кулик поручил СБУ искать "любую компрометирующую информацию" на меня и Центр Бендукидзе. Это было бы смешно, если бы так не воняло кагебешными экскрементами", - написал Федорин на своей странице в Facebook.

Напомним, 17 ноября ряд народных депутатов, а также лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявили о похищении в Киеве одного из организаторов палаточного городкапод Верховной Радой, грузинского военнослужащего и участника АТО Вано Надирадзе, грузинского добровольца и военного инструктора Мамуки Абашидзе, охранника Саакашвили Зураба Цинцадзе, а также журналиста грузинской телекомпании "Рустави-2" Тамаза Шашвиашвили, который освещал деятельность экс-президента Грузии в Украине.

Вечером того же дня СБУ отчиталась об успешной спецоперации по выдворению из страны восьми граждан Грузии, которые "представляли угрозу национальной безопасности Украины".

21 октября трех соратников Саакашвили - Давида Макишвили, Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе - принудительно выдворили в Грузию.

Лидер "Руха новых сил" заявил о похищении в Украине связанных с ним граждан Грузии.

Как сообщалось, Государственная миграционная служба занимается выдворением из Украины 20 граждан Грузии, получению которыми вида на жительство в Украине способствовал Михеил Саакашвили.