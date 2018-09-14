ГПУ по заявлению П.Демчины возбудила дело в отношении сотрудников НАБУ

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по заявлению первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчине.

"Генеральная прокуратура Украины рассмотрела заявление первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчины от 12 сентября 2018 года о совершении уголовных правонарушений сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины. Сотрудники ГПУ, рассмотрев заявление Демчины, признали достаточными данные, изложенные в нем, в связи с чем 13 сентября было зарегистрировано уголовное производство в отношении сотрудников НАБУ", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По информации спецслужбы, сотрудники Нацбюро подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) и ч.2 ст.372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают лишение свободы от 5 до 10 лет.

Как сообщалось, 13 сентября стало известно, что первый заместитель главы СБУ Павел Демчина подал заявление в Генеральную прокуратуру Украины о том, что детектив НАБУ составил относительно него сообщение о подозрении на основании заведомо недостоверных данных.

"Как мне стало известно от моих адвокатов, текст подозрения основывается исключительно на заведомо недостоверных данных относительно моего совместного проживания с гражданкой О.В. в период с 2010 по конец 2016 года и выдумок детективов относительно возможного наличия у меня и О.В.

совместного имущества", - написал замглавы СБУ в своем заявлении.

П.Демчина утверждает, что детективу НАБУ на момент составления текста подозрения было точно известно об отсутствии между ним и гражданкой О.В. семейных отношений с марта 2012 года, о чем есть определение суда Владимирецкого районного суда Ровенской области.

Кроме того, как утверждает первый замглавы СБУ, на протяжении всего срока следствия (более 18 месяцев) детективы НАБУ не приняли мер относительно установления его настоящего места жительства, а именно не были допрошены его соседи и охранники жилого комплекса в с.Петропавловская Борщаговка Киевской области, где проживает П.Демчина.

Таким образом, как утверждает чиновник, в действиях старшего детектива С.Яндюка присутствуют признаки состава уголовного правонарушения, предусмотренных ст.366 (служебный подлог), ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа), и ч.2 ст.372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) Уголовного кодекса Украины. П.Демчина попросил зарегистрировать его заявление в ЕРДР и провести досудебное расследование.

В свою очередь 14 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пояснило, что подготовило уведомление о подозрении в незаконном обогащении первому заместителю главы Службы безопасности Украины Павлу Демчине в связи с приобретением ним дорогих активов за неподтвержденные средства. "По версии следствия, чиновник СБУ в период с 26 апреля 2015 по 31 декабря 2016, не имея предварительно полученных доходов, позволяющих ему в дальнейшем сэкономить денежные средства для приобретения активов в значительном размере, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на общую сумму не менее 3,760 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами", - сообщает пресс- служба НАБУ.