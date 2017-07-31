ГПУ подозревает министра Данилюка в уклонении от уплаты налогов

Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов и сборов (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса). Это следует из определения Печерского районного суда Киева по делу N 757/41216/17-к от 18 июля.

Из депутатского обращения стало известно, что Данилюк в период 2010-2014 годов занимал должность руководителя Координационного центра по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича, сообщает суд.

Согласно налоговой информации о доходах, Данилюк получил за этот срок доход на сумму 556,16 тыс. грн. В этот же период Данилюк купил дом площадью 290 кв. м за 2,54 млн грн и автомобиль BMW X5. Также в 2014 году Данилюк сделал взнос на счет в Укрсоцбанке в сумме 519,666 тыс. грн.

"По предварительному анализу таких сведений сделаны выводы о наличии возможного уклонения от уплаты налогов и сборов", - сообщает суд.