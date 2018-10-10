ГПУ предъявит обвинения в военных преступлениях Поклонской

Генпрокуратура Украины предъявит депутату Госдумы Наталье Поклонской новые обвинения, в этот раз по статье уголовного кодекса «нарушение законов и обычаев войны», заявил на брифинге генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«В отношении нее утром составлен и подписан обвинительный акт»,— приводит его слова ТАСС. Поклонскую, по его словам, обвиняют в том, что она, будучи в должности прокурора Крыма, «нарушила законы и обычаи войны».

«Речь идет не только о статье “Государственная измена“, по которой ей было предъявлено обвинение ранее, а и о статье 438 части первой “Нарушение законов и обычаев войны“, это военные преступления»,— пояснил генпрокурор Украины.

Госпожа Поклонская обвиняется по трем эпизодам. Это «личное участие в запрете Меджлиса крымско-татарского народа» (в России организация запрещена и признана экстремистской), «за утверждение в соответствии с УПК РФ обвинительного акта» в отношении заместителя главы этой организации Ахтема Чийгоза, а также еще пятерых крымских татар. «Еще один эпизод — участие в преследовании (режиссера.— “Ъ”) Олега Сенцова — в настоящее время прорабатывается и в ближайшее время (обвинение.— “Ъ”) также будет предъявлено гражданке Поклонской», — добавил Юрий Луценко.

Напомним, Украина обвинила госпожу Поклонскую в госизмене после того, как она стала депутатом Госдумы России. Дело возбудили по ч.1 ст. 111 УК Украины. Кроме того, Верховная рада Украины признала нелегитимными выборы в Госдуму России из-за проведения голосования в Крыму и Севастополе. Ранее Наталья Поклонская занимала должность прокурора Крыма.