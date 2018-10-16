ГПУ просит Францию выдать коррупционера-беглеца Малиновского

Генпрокуратура подготовила материалы для экстрадиции гражданина Украины Дмитрия Малиновского, которого задержали во Франции за мошенничество.

Об этом сообщила в четверг в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Прокуратура подготовила материалы для экстрадиции гражданина Украины Дмитрия Малиновского, задержанного во Франции за мошенничество", - говорится в сообщении.

Сарган отметила, что "воскресший" гражданин использовал заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и сейчас использует поддельный паспорт другой страны.

"По результатам досудебного следствия указанному лицу заочно сообщено о подозрении по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой)", - написала она.

Ранее прокуратура города Киева сообщила в Facebook, что Генеральной прокуратурой Украины направлен запрос в компетентные органы Французской Республики о выдаче 36-летнего гражданина Украины, задержанного на территории этой страны, с целью привлечения его к уголовной ответственности.

"Досудебным расследованием, которое проводит столичная прокуратура, установлено, что указанный мужчина в марте-апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ПАО "Одесский припортовый завод" завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше 12 млн евро, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем указанные денежные средства были переведены злоумышленником на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Кроме того, установлено, что указанное лицо использовало заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и сейчас использует поддельный паспорт другой страны.

Подчеркивается, что 1 августа 2018 года следственным подразделением прокуратуры города Киева он был объявлен в международный розыск. Читайте также: Во Франции задержали украинского коррупционера-беглеца - Европол

5 октября 2018 года указанное лицо было задержано правоохранительными органами Французской Республики.

Как сообщал Укринформ, Европол сообщил о задержании 5 октября украинского беглого коррупционера во Франции, которого подозревают в масштабной коррупции.

Как отмечается, европейские работники правоохранительных органов подозревают мужчину в международном мошенничестве и отмывании денег. Конфискация в течение одного дня действий составляет свыше 4,6 миллиона евро и включает замок, винтажный Rolls Royce Phantom и 3 произведения искусства Сальвадора Дали, отметили в Европоле.

Ранее в январе Франция начала расследование подозрительных операций о купле замка за 3 миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой является гражданин Украины, подозреваемый в масштабной коррупции в своей стране.