ГПУ просит Порошенко посодействовать конфискации украденных экс-чиновниками средств

Сегодня, 28 апреля, вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Генеральная прокуратура просит президента Украины Петра Порошенко посодействовать на международном уровне в конфискации денежных средств, украденных бывшими украинскими высокопоставленными должностными лицами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Я не могу назвать фамилии и направления нашей деятельности по будущим конфискациям, но они, безусловно, будут", - заявил он.

"Президент в курсе некоторых из них, потому что мы просили его вмешаться на своем уровне и пообщаться с руководством соответствующих государств. После этого, как правило, происходят более активно и эффективно наши встречи с правоохранительными органами этих государств. После этого уже на нижнем уровне происходит обмен необходимой информацией", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Руководство "Ощадбанка" начало исполнение решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти средства на государственные счета.

Президент заявил, что конфискация 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения - это не последнее решение в сфере возврата в Украину украденных денег. Он заверил, что денежные средства бывших украинских власть имущих продолжат поступать в государственный бюджет.

"Нам известны места, где будут в ближайшее время заблокированы дополнительные средства - на миллиарды гривен. И в рамках программы правовой помощи, сотрудничества с нашими партнерами за рубежом деньги будут поступать также с заблокированных счетов бывших украинских власть имущих, средства, украденные в Украине, будут поступать в государственную казну", - сказал Порошенко.