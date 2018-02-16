ГПУ просит Раду разрешить привлечь к уголовной ответственности нардепа Бакулина

ГПУ направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина. Об этом написала в сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Фейсбуке.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности, предоставление согласия на задержание, представление об избрании меры пресечения народному депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Бакулину", - написала она. По ее словам, представление направлено в Верховную Раду.

В комментариях Сарган, отметила, что он в течении трех лет находится в России.

Как пишут СМИ, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года чиновника задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. 25 апреля Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн, а позже он сумел избраться в Верховную Раду. Летом 2017 года Луценко сообщил, что Бакулина привлекут к ответственности на основании свидетельств Александра Кацубы, его заместителя по "Нафтогазу". Кацуба был задержан в июне 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Весной 2017 года он заключил сделку со следствием, внес залог в 100 млн гривен и дал показания на организаторов известных ему схем.

В 2011 году госпредприятие "Черноморнефтегаз" приобрело две глубоководные буровые платформы по 400 млн долларов каждая. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод заподозрить коррупцию. В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что в 2012 году продала буровую установку через свою дочернюю фирму напрямую "Нафтогазу" за $220 млн, тогда как в "Нафтогазе" заявляли, что приобрели ее через Рижскую судоверфь за $400 млн.

Юрий Бойко занимал должность министра энергетики в 2011 году, и по его фамилии буровые платформы окрестили "вышками Бойко". Однако в мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствие не установило причастности Бойко к закупке плавучих буровых установок по завышенной цене.

В 2014 году обе вышки отошли в собственность России, когда был аннексирован Крым.