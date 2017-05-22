ГПУ просит разрешения на заочное осуждение Азарова и Ставицкого

Генпрокуратура обратилась в суд по поводу заочного осуждения Николая Азарова и Эдуарда Ставицкого.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что в Печерский районный суд направлено ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

Об этом Луценко сообщил во время международного круглого стола в Киеве. Луценко обсудил с послом Франции иностранные инвестиции в Украине

"Относительно Азарова мы закончили расследование и передали в Печерский суд ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения. То же касается и Ставицкого - мы закончили расследование и ждем от суда соответствующего разрешения на заочное осуждение", - сказал он.

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