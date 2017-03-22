ГПУ провела обыски у соратников Януковича и экс-главы АП Клюева

Генеральная прокуратура провела ряд обысков у соратников бывшего Президента Виктора Януковича и бывшего главы Администрации Президента Андрея Клюева в Киеве и Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, сотрудники департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Национальной полиции в рамках уголовного производства, которое расследуется по фактам преступного противодействия протестным акциям, совершении убийств и других преступлений во время Евромайдана, провели ряд обысков в Киеве и Донецкой области у лиц из окружения Януковича и Клюева.

Во время обысков был изъят ряд предметов и документов, которые в совокупности с другими имеющимися доказательствами имеют важное значение для исследования обстоятельств, устанавливаемых в уголовном производстве.

В частности, правоохранители изъяли несколько тысяч патронов, документы, в том числе за подписью руководства самопровозглашенной "Донецкой народной республики", специальные устройства дистанционного доступа к счетам в иностранном банке, финансовые схемы и документы "черновой бухгалтерии", печать офшорной компании, электронные носители информации.

Продолжаются следственные действия, связанные с анализом и проверкой полученных таким образом данных, с целью принятия соответствующих процессуальных решений, установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к организации и финансированию преступлений по противодействию протестным акциям.

Как сообщали Українські Новини, экс-президент Украины Виктор Янукович признался, что просил президента РФ Владимира Путина ввести войска в Украину.

При том в среду Песков заявил, что в администрацию Кремля не поступало письмо от бывшего президента Украины Виктора Януковича с предложениями об урегулировании ситуации в стране. Также Песков сказал, что не может объяснить, что цитировал Чуркин на заседании Совбеза ООН.