ГПУ проводит обыски в Нацполиции Киевской области

Генпрокуратура проводит обыски по местам работы и проживания руководящего состава Управления финобеспечения и бухучета ГУ Нацполиции в Киевской области, которые подозреваются в завладении почти миллиона гривень государственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что служебные лица Управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Нацполиции в Киевской области в период 2015-2016 годов, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладели государственными средствами в сумме почти один миллион гривень, которые предназначались для выплаты заработной платы и денежного обеспечения личному составу ГУ НП в Киевской области, путем перечисления денежных средств на банковские счета, оформленные на подставных лиц, в том числе "мертвые души"", - говорится в сообщении.

Вследствие противоправных действий должностных лиц государственному бюджету нанесены убытки в особо крупных размерах.

В связи с этим, 14 июня 2017 года следователями Генпрокуратуры Украины, проводятся обыски по местам работы и проживания руководящего состава Управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Во время проведения указанных следственных действий обнаружены и изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность должностных лиц правоохранительного органа, и которые будут использовании при доказывании уголовного правонарушения", - сообщили в ГПУ. Об этом сообщает УНИАН.