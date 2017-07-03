ГПУ проводит расследование в отношении некоторых министров - Луценко

Генеральная прокуратура проводит расследование в отношении отдельных министров действующего правительства.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью на "5 канале".

Луценко не исключил, что наряду с представлениями на снятие неприкосновенности с народных депутатов могут появиться претензии и к чиновникам - как к бывшим, так и действующим. Однако никаких фамилий глава ГПУ пока не назвал.

"Я не могу исключить как новых представлений к народным депутатам, так и действий по действующим министрам. Такая у нас работа. Сейчас проводится следствие против многих фигурантов, в том числе у нас есть вопросы и к действующим и бывшим министрам. И они также прошли за какой-то отдельной партийной квоте коалиционного правительства", - сказал Луценко.

Мандаты по осени считают: сколько еще нардепов рискуют лишиться неприкосновенности?Верховную Раду ждет настоящий бум снятия депутатской неприкосновенности. Но станут ли такие случаи основанием для привлечения нардепов к уголовной ответственности и как следствие - для лишения мандатов?

Ранее сообщалось, что представление генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина поступило в Верховную Раду.

Также Луценко анонсировал новые представления в Верховную Раду на снятие неприкосновенности с депутатов осенью.

Слово і Діло

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