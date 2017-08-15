ГПУ расследует возможное уклонение от уплаты налогов депутатом Березкиным - СМИ

Генеральная прокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов народным депутатом Верховной Рады из группы "Видродження" Станиславом Березкиным, говорится в материалах Печерского районного суда Киева.

Как передает информагентство "Украинские новости", в электронной декларации за 2015 год депутат указал 480 тысяч долларов и 3 миллиона гривень наличных средств, а в декларации за 2016 год - 475 тысяч долларов и 1,1 миллион гривень наличных.

Согласно декларации, Березкин владеет 9 объектами ценного движимого имущества, а в прошлом году он приобрел часы за 250 тысяч гривень.

Однако, по данным Государственной фискальной службы, доходы депутата за период с 1998 по 2015 годы составили лишь 1 729 022 гривни. В 2016 году депутат задекларировал доход в 143 289 гривень. Согласно предварительному анализу этих сведений, предполагается возможное уклонение от уплаты налогов и сборов.

Как сообщается, суд удовлетворил ходатайство прокурора и предоставил ГПУ доступ к декларациям Березкина за 2015 и 2016 годы, а также к его письменным пояснениям, поданным относительно подачи исправленных деклараций.

Как сообщалось, сыну депутата Станислава Березкина Максиму запретили покидать Украину из-за долгов перед "Ощадбанком" и "Пиреус Банком".

Согласно данным истцов, задолженность Березкина по кредитам перед "Ощадбанком" составляет 22 млн долларов и почти 111 млн гривень, а перед "Пиреус Банком" - 15 млн долларов. По материалам: Украинские новости /