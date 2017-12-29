ГПУ разыскивает 91 человека по делам Майдана

Генпрокуратура Украины разыскивает 91 подозреваемого в причастности к преступлениям против участников Майдана зимой 2013-2014 годов. Об этом в интервью изданию "Тиждень" рассказал руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Сейчас в розыске, если речь о делах, которые ведет наш департамент, находится 91 человек. Мы расследуем всего более 100 уголовных производств. Это более 3,4 тыс. эпизодов преступных действий, которые объединены в эти производства", - сообщил Горбатюк.

Он также отметил, что уголовные дела сгруппированы по инцидентам. Например, разгон студентов 30 ноября 2013 года, в ходе которого пострадали около 130 человек, объединен в одно производство.

Напомним, ранее в ГПУ сообщали, что подозрения в рамках расследования событий на Майдане объявили 203 сотрудникам правоохранительных органов, 48 чиновникам, 25 следователям, 16 прокурорам и 15 судьям.