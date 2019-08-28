ГПУ реформируют в Офис генпрокурора, а военную прокуратуру ликвидируют

Президентская партия "Слуга народа намерена реформировать Генеральную прокуратуру в Офис Генпрокурора. Об этом пишет Lb.ua со ссылкой на собственные источники.

Также, соответственно, будут переименованы региональные ячейки прокуратуры в офисы региональных прокуроров, а местные - в окружные прокуратуры.

Собеседники издания в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что переименование повлечет череду кадровых "чисток".

Помимо этого, реформа прокуратуры предусматривает ликвидацию органов прокурорского самоуправления: Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров. Они были созданы по требованиям международных экспертов и занимаются кадровыми вопросами, которыми ранее занимались главы ГПУ и региональных прокуратур. Также указанные ведомства могли привлечь к дисциплинарной ответственности прокуроров, вплоть до рекомендации уволить их.

По информации источника издания, "Слуга народа" планирует еще ликвидировать военную прокуратуру с ее текущими полномочиями, а это, вместе с ратификацией Римского статуса, может повлечь за собой закрытие уголовных дел против РФ и создать риск уголовного преследования украинских военных.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, которого называют главным претендентом на должность генпрокурора, заявил, что систему прокуратуры невозможно реформировать. По его мнению, нужно провести полное "кадровое очищение".

Также Рябошапка выступил против существования военной прокуратуры. На что в ведомстве негативно отреагировали и отметили, что военная прокуратура нужна для борьбы с российской агрессией.

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