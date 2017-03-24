ГПУ сообщила о подозрении заместителю Кернеса

ГПУ сообщила о подозрении заместителю городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета и четырем членам обслуживающих кооперативов в совершении мошенничества и злоупотребления властью.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Главным следственным управлением совместно с Департаментом процессуального руководства в уголовных производствах следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотреблений служебным положением должностными лицами Харьковского городского совета во время согласования и принятия решений относительно выдачи обслуживающим кооперативам земельных участков для строительства объектов недвижимости, сообщено о подозрении заместителю городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины и четырем членам обслуживающих кооперативов ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины", - говорится в публикации.

Установлено, что указанное служебное лицо органа местного самоуправления, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с другими лицами в интересах учредителей и членов обслуживающих кооперативов, созданных без цели осуществления своей уставной деятельности, и конечных выгодоприобретателей - лиц, приближенных к высокопоставленным чиновникам Харьковского городского совета, в нарушение земельного законодательства Украины, Регламента городского совета и других нормативно- правовых актов, в течение 2008-2009 годов без предварительного рассмотрения и согласования в постоянных комиссиях и в подчиненных структурных подразделениях исполнительного комитета, согласовала и способствовала вынесению на сессию городского совета по вопросам бесплатного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов.

В результате противоправных действий и пособничества в совершении мошенничества указанного должностного лица, члены обслуживающих кооперативов путем обмана получили в собственность земельные участки, расположенные на территории г. Харькова общей площадью более 25 га, стоимостью свыше 128 млн грн.

В настоящее время решается вопрос о применении в отношении указанного лица меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с этим, в отношении одного из руководителей обслуживающих кооперативов судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью уплаты залога в размере 2,4 млн грн, одно лицо объявлено в розыск и в отношении еще одного решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.