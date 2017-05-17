ГПУ: Во время Майдана Янукович принимал в Межигорье Суркова

Советник президента России Владислав Сурков во время Майдана совершил тайный визит к Виктору Януковичу и олигарху Ринату Ахметову

Об этом в интервью "Новой газете" заявил старший прокурор ГПУ Алексей Донской, передает "ДС".

"Так, следствием доказано: Сурков виделся с Януковичем 20 января 2014 года, в Межигорье. Сурков приехал туда не позже семи часов вечера и уехал около полуночи", - сказал прокурор.

Он также сообщил о встрече Суркова с олигархом Ринатом Ахметовым в Донецке.

"А вот к Ахметову Сурков прилетел в Донецк гораздо позже, 12 февраля 2014- го, и они встречались в особняке Ахметова. Причем прилетел Сурков из Крыма и после окончания разговора сразу же отправился в Москву. Скажу откровенно: я вряд ли делился бы такой информацией со СМИ, если бы Ринат Ахметов дал правдивые или хотя бы правдоподобные показания о цели и предмет этой встречи. Почему-то так получилось, что Ахметов оказался единственным, чей допрос руководство Главного следственного управления ГПУ (речь идет о бывших руководителях, - ред.) активно пыталось сорвать. Но потом, когда мы пообещали огласку, от затеи отказалось", - рассказал Донской.