ГПУ возбудила дела по заявлениям Полякова и Розенблата о "провокации взятки"

Генеральная прокуратура открыла уголовные производства по обращениям народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата о возможной провокации взятки работниками Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании Регламентного комитета Верховной Рады, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сообщаю вам, что мы зарегистрировали уголовное производство по квалификации статья 370 часть 2 в обоих случаях, в обоих заявлениях", - отметил Луценко.

По его словам, проверку действий сотрудников НАБУ будет проводить управление по расследованию преступлений, совершенных работниками правоохранительных органов. Читайте также: Комитет ВР в представлениях на Полякова нашел признаки "преступления НАБУ"

Как сообщалось, 6 июля при рассмотрении Регламентным комитетом парламента представления ГПУ о снятии неприкосновенности Поляков обратился к ГПУ с требованием проверить законность действий работников НАБУ при осуществлении оперативно-розыскных действий, а именно - возможное провоцирование взятки.

Комитет признал недостаточно обоснованным представление ГПУ о привлечении к ответственности, задержании и аресте Полякова.