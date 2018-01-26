ГПУ вызвала экс-главу СБУ Якименко на допрос по делу об убийствах участников Евромайдана

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко в качестве подозреваемого в дел об убийствах участников Революции Достоинства.

Согласно повестке, размещенной на официальном сайте ведомства, Якименко обязан явится на допрос в Департамент спецрасследований ГПУ к 12:00 вторника, 6 февраля.

Экс-главе СБУ инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, препятствование проведению мирных собраний, организацию умышленных убийств и нанесения тяжких телесных повреждений. По данным следствия, Якименко совершил преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

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Напомним, в декабре прошлого года Печерский суд Киева санкционировал проведение специального (заочного) расследования в отношении экс-главы СБУ Александра Якименко по делу об организации убийств активистов Евромайдана.

Согласно оперативной информации Службы безопасности, Якименко проживает в оккупированном Крыму и в РФ, что подтверждается средствами массовой информации, в том числе российскими ресурсами.

В то же время Генеральная прокуратура России письмом от 15 сентября 2017 отказала Украине в задержании и выдаче Якименко.

Более того, Интерпол отказался объявлять подозреваемого в международный розыск, потому что видит "преимущественно политический характер" в уголовном производстве в отношении Якименко.