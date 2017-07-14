ГПУ закрыла дело сбитого террористами Ил-76 на Донбассе

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против Генштаба Вооруженных сил Украины в деле сбитого транспортного самолета Ил-76 в Луганской области

Об этом сообщает Радио Свобода.

В сообщении отмечается, что прокуратура закрыла уголовное производство по факту превышения служебных полномочий служащими Генерального штаба ВСУ в период с апреля по июнь 2014 года.

Причиной тому стала юридическая коллизия, а именно, согласно документу, который предоставила прокуратура, 21 июня этого года Печерский районный суд Киева своим решением обязал Главную военную прокуратуру ГПУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о правонарушении.

В то же время статья 426-1, по которой проходило дело, была внесена в Уголовный кодекс Украины только в апреле 2015 года, следовательно, по состоянию на апрель-июнь 2014 года, ее не существовало. По украинскому законодательству, закон об уголовной ответственности не имеет обратного действия во времени.

"В связи с этим 12.07.2017 указанное уголовное производство закрыто", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, что генерала Виктора Назарова, который тогда был главой Штаба АТО, признали виновным и приговорили к 7 годам тюрьмы по делу о гибели 49 военных в самолете ИЛ-76. Самолет сепаратисты сбили над Луганским аэропортом 14 июня 2014 года из переносного комплекса "Игла". Следствие выясняло, почему несмотря на предупреждения разведки об опасности обстрела самолетов, генерал Назаров дал приказ перебросить в аэропорт десантников 25- й бригады.

После приговора генералу Назарову президент Петр Порошенко заявил, что планирует предложить восстановление специальных военных судов согласно существующих международных практик. Президент объяснил, что оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные судьи, а не гражданские.