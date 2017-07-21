ГПУ завела дело на Вилкула из-за неуплаты налогов

Генеральная прокуратура в пятницу возбудила уголовное производство о неуплате сопредседателем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александром Вилкулом налогов в особо крупном размере.

Об этом журналистам в Днепре сказал генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, что, если Вилкул уплатит налоговую недоимку, он избежит уголовной ответственности.

Напомним, о том, что при проверке электронной декларации Вилкула за 2015 год обнаружили неуплату налогов на сумму в 19,6 млн гривен, сообщила в начале июля Фискальная служба в Днепропетровской области. Результаты проверки были направлены в Генеральную прокуратуру.

Сам Вилкул назвал обвинения в неуплате налогов "дешевым пиаром".