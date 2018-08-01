ГПУ завершила расследование по делу Рубана и Савченко

Досудебное расследование по делу Савченко и Рубана завершено

Адвокат заявил, что вопреки закону, защите предоставят материалы для ознакомления только 13 через две недели.

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана. Об этом в среду, 1 августа сообщает УНН со ссылкой на адвоката Рубана Валентина Рыбина.

"Нам сообщили в понедельник о том, что досудебное расследование действительно завершено, и завершено оно в понедельник. Материалы досудебного расследования нам предоставят с 13 августа. Пока материалы нам не предоставили", - сказал адвокат.

Рыбин уточнил, что речь идет об уголовном производстве в отношении Рубана и Савченко.

Отвечая на вопрос о том, почему материалы дела должны предоставить для ознакомления только с 13 августа, адвокат сказал: "На самом деле, это некая новелла, потому что после получения сообщения о завершении досудебного расследования сторона защиты может в любой момент ознакомиться с материалами производства".

Напомним, 8 марта Владимир Рубан был задержан на КПВВ Майорск с арсеналом оружия.

Ранее генпрокурор Луценко заявлял, что есть достаточно оснований подозревать Савченко в организации террористического акта в стенах парламента. В случае доказательства вины, Савченко грозит пожизненное заключение.