ГПУ заявляет о закрытии всех уголовных дел в отношении Яценюка

Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовные производства против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Такое заявление сделал первый замглавы ГПУ Дмитрий Сторожук, пишет Укринформ.

По словам представителя Генпрокуратуры, уголовные производства были открыты после обращения народного депутата Дмитрия Добродомова.

"В ГПУ были обязаны зарегистрировать эти заявления. Оба дела закрыты, потому что установлено отсутствие уголовного правонарушения. Этим занималось Главное следственное управление под руководством Юрия Столярчука. Все это выдумки, которые мы слышали от разных политиков и которые не нашли своего подтверждения", - заявил Сторожук.

При этом он подчеркнул, что парламентарии обращаются в ГПУ, чтобы свести политические счеты.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 11 октября, экс-премьер-министр Украины, глава фракции "Народный фронт" Арсений Яценюк пришел в Генпрокуратуру на допрос.