Гражданство Саакашвили: Для Порошенко это политический крах - правозащитник Козловская

Президент Украины Петр Порошенко признал свою полную беспомощность в борьбе с лидером партии "Рух нових сил", экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, издав указ о потере им украинского гражданства, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" правозащитник, директор фонда "Открытый диалог" Людмила Козловская.

Издав указ о потере лидером партии "Рух нових сил", экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили украинского гражданства, президент Украины Петр Порошенко подтвердил свои диктаторские амбиции, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" правозащитник, директор фонда "Открытый диалог" Людмила Козловская.

"По логике вещей, даже несмотря на решение Порошенко и миграционной службы, Саакашвили имеет право защищать свои права в суде. Другое дело - что суды также подконтрольны Порошенко. Мы прекрасно все понимаем. Это проблема узурпации власти и коррупции в Украине. Сейчас точно можно сказать, что указ о потере украинского гражданства Саакашвили вызовет серьезную критику со стороны международного сообщества. Для Порошенко это политический крах. По сути, он расписался в своих диктаторских амбициях. Раньше под репрессии попадали журналисты, активисты и другие люди, разоблачавшие коррупцию во власти. Сейчас в эти ряды попал и Саакашвили. Думаю, ему нужно отстаивать свою правоту в суде, несмотря на все проблемы в судебной системе Украины", - отметила Козловская.

По ее словам, возвращение Саакашвили в Украину приведет к скандалу.

"Украина подписала конвенцию, согласно которой не может оставлять человека без гражданства. У Саакашвили второго паспорта нет. Даже Янукович (экс- президент Украины Виктор Янукович. - "ГОРДОН") такого не делал. Ведь сейчас Порошенко признал свою полную беспомощность в борьбе с Саакашвили. Это беспрецедентно. Как бы там ни было, по логике, пока Саакашвили не сдаст свой паспорт, он должен признаваться действительным во всех странах мира. По идее, по этому паспорту Саакашвили может вернуться в Украину. Как будет на практике, неизвестно. В любом случае его приезд в Украину повлечет за собой серьезный скандал. Особенно если его не впустят в страну. Лица без гражданства тоже имеют свои права. Найти определенные лазейки - это как раз задача для адвокатов Саакашвили", - подчеркнула Козловская.

26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что президент Украины Петр Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые он указал при получении гражданства. В частности, не сообщил, что на территории Грузии он заочно арестован.

Саакашвили заявил, что решение является результатом "договорняка" между "олигархическими кланами" Порошенко и бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили.

Сегодня на Майдане Незалежности в Киеве прошло вече в поддержку Саакашвили. Собравшиеся обменялись мыслями и спланировали свои дальнейшие действия. В ходе вече адвокат Павел Богомазов сообщил, что указ о потере Саакашвили украинского гражданства будет обжалован.