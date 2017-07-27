Гражданство Саакашвили: Порошенко проверяет реакцию общества на то, сможет ли он управлять страной своими указами, -Катеринчук

"Учитывая свой низкий рейтинг, Петр Порошенко хочет удержаться у власти любой ценой. И поэтому сейчас он проверяет реакцию общества на то, сможет ли он управлять страной своими указами. И ситуация с лишением гражданства Саакашвили - это лишь первый маркер для Президента, который показывает, насколько общество готово выйти на протесты", - заявил лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук в эфире телеканала КУБ.

"Петр Порошенко на посту главы государства продолжает вести себя как бизнесмен, целью которого является исключительно зарабатывания денег. И издав этот Указ, Президент проверил общество: если люди не выходят, значит все хорошо и можно продолжать заниматься бизнесом. Но такое решение Президента может обернуться для него роковой ошибкой. Уже сегодня акция на Майдане показала, что настроения в обществе уже не так стабильны", - отметил политик.

"И чем ближе к выборам, тем эта тенденция становится более заметной. Президент понимает, что второй раз в первом туре он не победит. А во втором туре, как показывают социологические опросы, он пока проигрывает всем политикам. Поэтому его единственная возможность - дискредитировать оппонентов. И Саакашвили стал первым политиком, кого Петр Порошенко устранил в борьбе за власть в стране. И по моему убеждению, он не будет единственным", - добавил Николай Катеринчук.

Пресс-служба Европейской партии Украины

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