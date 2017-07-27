Гражданство Саакашвили: В любом случае в политических целях был нарушен закон - юрист

У лишенного украинского гражданства Михаила Саакашвили есть основания обратиться в суд.

Об этом "Вестям" рассказал старший партнер юрфирмы Profit-Consul Сергей Талалаев.

"У Саакашвили есть основания обратиться в суд, - говорит Талалаев. - Заполняя документы на получение гражданства, он должен был предоставить справку о несудимости из Грузии. На тот момент там уже началось его уголовное преследование. Если он не предоставил справку, каким образом президент принял в гражданство? А если предоставил, то почему его приняли?"

Юрист подчеркивает: "В любом случае в политических целях был нарушен закон".

Кроме того, по его словам, действует принцип не оставления человека без гражданства: Саакашвили не имели права лишать украинского гражданства, поскольку ранее он был лишен гражданства Грузии.

Как известно, 26 июля Государственная миграционна служба Украины (ГМСУ) сообщила, что Порошенко выпустил указ о потере Михаилом Саакашвили украинского гражданства. Советник главы МВД Антон Геращенко озвучил причину лишения Саакашвили украинского паспорта. Позднее в Администрации президента пояснили, что прекращение гражданства Украины экс-президента Грузии, экс- главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства.

"Устраняют из политического поля": зачем Саакашвили лишили украинского гражданства

Михаил Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава государства назначил Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.

7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили с этой должности. В тот же день Порошенко своим указом уволил Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.

В Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в растрате государственных средств и превышении служебных полномочий.

В декабре 2015 года Саакашвили лишили гражданства Грузии, при этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что политик оскорбил страну, приняв гражданство другой страны.