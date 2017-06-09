Грибаускайте вручила Порошенко неожиданный подарок

Президент Литвы Даля Грибаускайте презентовала украинскому президенту Петру Порошенко перископ.

Это произошло во время совместного брифинга после встречи, сообщает NewsOne.

По ее словам, это подарок украинцам от жителей Литвы.

"Я сегодня привезла с собой подарок. Деньги на него собрала одна из наших негосударственных организаций. Это перископ... Его вы можете использовать для того, чтобы защищать себя в траншеях, и на земле", - отметила она, вручая президенту Украины предмет.

По ее словам, кроме этого, важно общение людей разных стран между собой.

"Мы присылаем вам своих инструкторов, помогаем с реабилитацией военных, будем и в дальнейшем помогать вам, потому что путь впереди тяжелый и длинный. Но мы уже гордимся Украиной", - подытожила Грибаускайте.

В свою очередь Петр Порошенко пообещал передать подарок украинским военным на фронт.

Стоит отметить, что врученный Грибаускайте подарок является переносным военным перископом.

Как сообщал NewsOne, представители незаконных вооруженных формирований в ночь на пятницу, 9 июня, 45 раз открывали огонь по позициям украинских защитников на Донбассе.

NewsOne

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