Грицак допустил возможность открытия дела против Савченко за ее поездку в "Л/ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины допросили народного депутата Надежду Савченко об обстоятельствах ее поездки на временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Была на допросе один раз. Придя очередной раз на допрос - несколько дней назад, она в очередной раз давала показания... Была информация, что она принимала участие в стрельбах на территории "ДНР". Она сказала, что это неправда. Она была допрошена", - сказал он.

На вопрос, возможно ли открытие уголовного производства в отношении народного депутата, Грицак ответил: "Следователи собирают материалы. Если этих материалов будет достаточно для того, чтобы объявить подозрение, следователи будут действовать установленным законом способом. По этому поводу я не могу влиять на решения следователей".

Глава СБУ также отметил, что никакой спецоперации во время поездки Савченко на временно оккупированные территории Донбасса не было.

"Она эту поездку не согласовывала ни с кем из органов государственной власти, в том числе с руководством спецслужбы. Я скажу больше. Я не могу одобрительно отнестись к пребыванию на этой территории. Я представляю, если бы кто-то из наших бойцов АТО поехал туда - ребята из "Альфы" или из добробатов - их бы на куски порезали там и оставили", - подчеркнул он, добавив, что никогда не поверит, что это произошло "без благословения разного рода кураторов, в том числе с территории нашего восточного соседа - из Москвы", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных. Позже в тот же день Савченко заявила, что встретилась в оккупированном Донецке с украинскими пленными, чтобы поддержать их и передать посылки от родственников.

В свою очередь руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что СБУ попросит Савченко дать объяснения по поводу поездки в Донецк.