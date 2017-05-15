Грицак рассказал, как Азаров спонсирует дестабилизацию Украины

По словам главы ведомства Василия Грицака, спецслужбы РФ используют "тонкую" вербовку в среде патриотов, чтобы раскачать ситуацию в Украине изнутри

Одним из инициаторов "протестных акций", дестабилизирующих ситуацию в Украине по указке из России, является лидер радикального движения Наждак Николай Дульский, который ранее входил в группировку Белый молот, а сейчас скрывается в Москве. Об этом на брифинге о противодействии подрывной деятельности спецслужб РФ по дестабилизации Украины рассказал глава СБУ Василий Грицак.

Он подчеркнул, что спецслужбы РФ в связке с коллаборационистами из числа беглых топ-чиновников и завербованных украинцев "ведут системную работу по дестабилизации ситуации".

"Не хочу обвинить всех представителей Наждака, которые продолжают действовать в Киеве. Традиционно спецслужбы на сегодня враждебной нам страны используют такие методы, как вербовку людей из числа патриотически настроенных граждан, а также введение своих источников в патриотическую среду. Невзирая на адекватную реакцию правоохранителей, зарубежные кураторы Дульского не прекратили попытки реализовать противоправные намерения", - отметил он.

По словам Грицака, спецслужбы РФ "тщательно" отслеживают проблемы Украины на государственном и региональном уровнях, что потом используется для проведения акций, направленных на дестабилизацию обстановки.

"10 мая по указанию Дульского злоумышленники собрали акцию и попробовали блокировать Ровенскую ОГА под девизом борьбы с янтарной мафией. Для этого они задействовали множество студентов ровенских ПТУ", - рассказал Грицак.

По словам главы СБУ, за этими провокациями стоит так называемый Комитет спасения Украины, который возглавляет в России беглый экс-премьер Николай Азаров. Именно эта организация через Дульского спонсировала "антиянтарную" акцию - через курьера на нее передали $4 тысячи, каждый из участников акции получил по 200 гривень.

"Акция фактически была заблокирована до начала ее проведения, мы о ней знали. Задержаны местный житель и двое приезжих организаторов. Они подтвердили, что злоумышленники-организаторы - лица, которые сейчас скрываются в России: именно Николай Дульский и Комитет спасения Украины", - подчеркнул Грицак.

В конце марта 2017 года в СБУ заявили, что события в Луцке и под Львовом, где было обстреляно консульство Польши и проведена антиукраинская акция, - не единичные акции, а взаимосвязанные мероприятия, направленные на разжигание вражды между украинцами и поляками.