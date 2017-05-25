Грицак выступает за слаженность работы компетентных ведомств в принятии решений о запрете въезда в Украину

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркивает, что все компетентные ведомства должны действовать согласованно в вопросах принятия решений о запрете въезда в Украину.

"Я бы очень хотел пригласить все другие инстанции, ведомства, начиная от Министерства культуры и заканчивая, конечно, Службой безопасности, чтобы мы действовали слаженно. Мы не должны отслеживать каждую певицу и актрису. Реагировать будем только в том случае, если есть действительно угроза национальным интересам", - сказал В.Грицак журналистам в четверг в Киеве.

Он пояснил, что есть три субъекта, принимающие решения о запрете въезда лиц на территорию Украины: СБУ, Государственная миграционная служба и Государственная пограничная служба.

В рамках своей компетенции спецслужба принимает решения о запрете, если высказывания или другие действия человека угрожали национальной безопасности Украины.

Ранее глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко сообщал, что украинские компетентные органы запретили въезд в Украину около 40 российским актерам и певцам за незаконное посещение Крыма.