Гриценко будет судиться с Порошенко из-за нарушений ведения предвыборной агитации

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал три судебных иска к президенту Петру Порошенко в связи с нарушениями ведения избирательной агитации. Первый иск будет рассмотрен Шестым апелляционным административным судом в четверг, 7 марта, передает "Интерфакс-Украина".

Гриценко просит суд признать предвыборной агитацией 74 фотографии, сделанные во время рабочей поездки Порошенко в Одесскую область 2 марта и опубликованные на официальном сайте главы государства.

Истец настаивает, чтобы ответчик оплатил фотографии из своего избирательного фонда и воздержался от расходования средств государственного бюджета.

Два аналогичных иска Гриценко касаются фоторепортажа (56 фото), сделанных во время рабочей поездки Порошенко в Донецкую область 1 марта, и сделанной там же и тогда же видеозаписи "Глава государства: Есть факты - в тюрьму. Нет фактов, тогда прекратите раскачивать ситуацию".

Напомним, 1 марта Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск Анатолия Гриценко и отменил постановление ЦИК об аспектах ведения предвыборной агитации, которым регулируется оплата работы агитаторов из средств избирательного фонда.

Соответствующее постановление было принято ЦИК 22 февраля. Согласно постановлению, штабы могут возмещать агитаторам расходы на телефонные услуги, проезд, питание, проживание и т.д.

Однако 6 марта Верховный суд отменил решение апелляционного админсуда, признав противоправным и недействительным только 33-й абзац разъяснения ЦИК.

Перед этим в МВД Украины напомнили об уголовной ответственности за оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах - такие нарушения избирательного законодательства полиция будет квалифицировать как подкуп избирателя. По материалам: Интерфакс-Украина