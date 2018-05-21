Гриценко и Добродомов решили создать платформу на базе своих партий

По словам Дмитрия Добродомова, это объединение не означает вливания одной партии в другую.

Политические партии "Народный контроль" Дмитрия Добродомова и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко приняли решение создать общую политическую платформу под названием "Народное доверие", сообщил Дмитрий Добродомов в своем Facebook.

"Демократическая оппозиция создает общую политическую платформу. Только что на встрече с львовянами вместе с Анатолием Гриценко объявили об объединении усилий", - написал народный депутат.

По его словам, это объединение не означает вливания одной партии в другую.

"Мы намерены показать единого кандидата в президенты и его команду с претендентами на пять ключевых должностей. Это люди, формирующие политику государства: глава СБУ, министр обороны, глава Нацбанка, министр иностранных дел и генпрокурор", - заявил Добродомов.

Ранее экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак заявил, что действующей властью в лице президента Украины Порошенко было принято решение нанести как можно более сильный удар по лидеру "Гражданской позиции" Анатолию Гриценко, который критикует действия действующей власти. В частности, уже спланирована соответствующая спецоперация по дискредитации: открытие уголовного производства в отношении Гриценко с уведомлением подозрения в совершении корыстных должностных злоупотреблений на посту министра обороны в 2005-2007 годах.

Напомним, что по данным опроса Киевского международного института социологии, категорически отвергают возможность голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах 74% украинцев. При этом социологи отмечают, если оценивать потенциал как суммарную поддержку первый/второй выбор, то в отношении самый большой потенциал имеют Юлия Тимошенко (11,2%) и Анатолий Гриценко (10,3%).

По материалам: Дмитрий Добродомов/Facebook /