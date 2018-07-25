Гриценко о деле, открытом против него СКР: Это первое уголовное дело за всю мою жизнь

Лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны Украины (2005- 2007) Анатолий Гриценко недоумевает в связи с открытием в РФ уголовного дела в отношении него за якобы призывы к терактам на территории России.

"Следственный комитет России выдвинул мне обвинение и возбудил уголовное дело. Это первое уголовное дело за всю мою жизнь. И кто возбудил, путинская власть? Обвиняя в призыве к терроризму?" - сказал А.Гриценко на просьбу агентства "Интерфакс-Украина" прокомментировать соответствующее сообщение Следственного комитета России (СКР).

Он с иронией заметил: "Первое - именно так "наши деды воевали", отражая вероломное нападение фашистских оккупантов - верно, гражданин Путин? Против миллионов фронтовиков и партизан в тылу врага тоже дела повозбуждаете?"

"И второе - во всем мире террористами признают тех, кто сбивает гражданские авиалайнеры, убивая сотни невинных людей. Кто травит исподтишка химическим оружием. Кто подрывает жилые дома, поджигая войну в Чечне. О них, безбашенных и безжалостных, не забудьте!" - указал А.Гриценко.

СКР заочно предъявил А.Гриценко обвинение в еще одном эпизоде призывов к терактам на территории РФ.

"Главным следственным управлением СКР в рамках расследуемого уголовного дела о публичных призывах бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога в телевизионном эфире канала "112 Украина" 2 июля 2017 года выявлен еще один эпизод его преступной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Отмечается, что по результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз установлена причастность А.Гриценко к совершению аналогичного преступления 16 июля 2014 года.

"По данным следствия, в указанный день в ходе прямой трансляции онлайн- конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов", - говорится в пресс-релизе.

В СКР отметили, что в отношении А.Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В настоящее время уголовные дела о совершении А.Гриценко двух преступлений соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение.