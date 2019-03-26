Гриценко ответил на "объединительные поползновения" Тимошенко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко отреагировал на слова лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о возможном объединении

Свою реакцию Гриценко опубликовал на странице в Twitter, передает "ДС".

Ранее Тимошенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявила, что "было бы прекрасно быть с Анатолием Гриценко в одной демократической команде после политических гонок". При этом экс-премьер допустила, что они могут быть оппонентами.

"Заголовки новостей: "Тимошенко допускает объединение с Гриценко". До этого: "Бойко допускает объединение с Тимошенко"... Весна пришла - сезонный авитаминоз или гормоны закипели. Почему они засуетились?" - написал он.

Заголовки новин: "Тимошенко допускає об"єднання з Гриценком" До того: "Бойко допускає об"єднання з Тимошенко"... Весна прийшла - сезонний авітаміноз? Чи гормони закипіли? Чому вони заметушилися? - Анатолій Гриценко (@agrytsenko) 26 марта 2019 г.

Напомним, ранее источник в предвыборном штабе Тимошенко заявили, что она полностью уверена в победе, но в случае проигрыша на выборах будет оспаривать результаты.