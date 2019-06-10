Гриценко представил первую десятку своей партии

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко представил первую десятку кандидатов в народные депутаты, которые в списке политсилы будут участвовать в досрочных парламентских выборах.

Соответствующее решение Гриценко объявил на съезде партии в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

Так, в первую десятку списка вошли Анатолий Гриценко, Дмитрий Добродомов, Николай Томенко, Николай Катеринчук, Марина Соловьева, Анатолий Забарило, Петр Ландяк, Николай Ладовский, Егор Фирсов, Виктор Трепак.

Съезд "Гражданской позиции" проходит под открытым небом, под палящим солнцем возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве по улице Владимирской, 60. Несколькими часами раньше на этом же месте свой съезд провела Радикальная партия Олега Ляшко.