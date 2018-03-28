Гриценко: Высылка российских дипломатов показала, какие страны находятся под влиянием России

Высылка российских дипломатов разными государствами показала тех, кто находится под наибольшим влиянием Российской Федерации.

Об этом заявил бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NEWSONE.

"Мы увидели, какие страны под наибольшим влиянием со стороны России. Страны, которые позже всех принимают решения либо принимают половинчатые решение. Например, Болгария. Она решила отозвать для консультаций своего посла. Турция, например, которая не отозвала посла. Но Турция, поскольку в НАТО принимается решение единогласно, согласилась на то, чтобы выгнали 10 дипломатов из миссии России при НАТО", - отметил он.

Гриценко подчеркнул, что высылка российских дипломатов - это серьезный удар по имиджу России.

По его мнению, Кремль предпримет соответствующие ответные шаги.

"Очевидно зеркально будут высланы в том числе и наши дипломаты. Их там работает человек 40. Можно количество уменьшить, это не проблема", - подчеркнул он.

Как сообщал NEWSONE, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что высылка российских дипломатов из стран Европы, США и Канады, как реакция на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля, показала России, что мир не позволит Кремлю пренебрегать международным правом.

NewsOne

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