Гриценко заявил, что согласится на должность премьера, если Луценко уйдет

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не против работать с Зеленским, но при условии, что Луценко уйдет с должности главы ГПУ

Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK, передает "ДС".

"Если будут приглашать взять на себя ответственность за ту или иную должность и если формируется команда на правильных принципах, мы идем, потому что это важно для страны", - заявил Гриценко.

В то же время, политик обратил внимание на то, что в должности остался Луценко.

"Понимаю, что это вынужденно. Но если Зеленский примет решение его оставить, я бы отказался от любого, пусть даже самого высокого поста".

При этом, Гриценко рассказал, что должность министра обороны его уже не интересует.

"Я могу быть премьером, могу быть спикером Рады, хотя это менее интересно", - отметил Гриценко.