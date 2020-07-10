Гризлов заявив про ще "двох державах" в Україні, Київ вимагає пояснень

Повноважний представник Росії в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов заявив про "створення в Україні ще двох держав". Київ вимагає пояснити, чи означає це, що Росія виходить з мінських угод.

Про це під час заявив постійний представник України в ОБСЄ Євген Цимбалюк під час виступу у Відні.

Він звернувся до представника Росії при ОБСЄ Олександра Лукашевича дати пояснення щодо висловлювань Гризлова.

"Було б дуже цікаво почути чіткі пояснення російського представника про вчорашні заяви про повноважного представника Російської Федерації у ТКГ Бориса Гризлова, який заявив, що "на сьогоднішній день в Україні створено ще дві держави". ...Чи означає вчорашню заяву Гризлова, що Російська Федерація має намір вийти з Мінських угод. Або він планує визнати ці окуповані райони?", - заявив Цимбалюк.

При цьому, за словами Цимбалюка, Україна залишається відданою мінськими угодами. Проте українська сторона готова вести діалог з мешканців окупованих територій, але не з тими, хто має російські паспорти.

Раніше вице-премьер-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков закликав Захід підтримати перегляд мінських угод.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головною перешкодою для врегулювання конфлікту на Донбасі є відсутність прямого діалогу з Росією.

До цього в Росії заявили, що надії на мирне вирішення конфлікту на сході України стрімко розсіюються.