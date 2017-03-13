Гройсман 14-15 марта посетит с официальным визитом Турцию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 14-15 марта 2017 года посетит с официальным визитом в Турцию.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, 14 марта в Анкаре В.Гройсман встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Бинали Йылдырымом, а также спикером Великого Национального Собрания Турции Исмаилом Кахрамана.

После встречи глав правительств Украины и Турции запланировано подписание двусторонних документов.

15 марта В.Гройсман будет находиться с визитом в Стамбуле, где ознакомится с работой местного технопарка, примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме, а также встретится с украинской и крымскотатарской общинами в Турции.

Как сообщалось, 10 марта Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения с правительством Турции о возможности взаимных поездок граждан на основании внутренних паспортов в виде ID-карточек.