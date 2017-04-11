Гройсман ежедневно общается с Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ежедневно общается с президентом Петром Порошенко по рабочим вопросам.

"Что касается президента: мы каждый день общаемся, каждый день обмениваемся мнениями по разным вопросам, поэтому это рабочее общение, постоянное, я бы сказал", - сказал он на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.

Ранее Гройсман сообщил об отсутствии президентских амбиций. "У меня есть сенсационное сообщение: в 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах как все граждане Украины, приду и проголосую за кандидата в президенты", - заявил он.

Нынешнее правительство было утверждено в Раде 14 апреля 2016 года. Тогда же была утверждена программа правительства, что предусматривает годичный иммунитет на отставку Кабмина. Перед голосованием за назначение его премьер- министром Владимир Гройсман заявил в парламенте: "Я покажу вам, что такое управление государством!