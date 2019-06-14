Гройсман и Разумков выступили против двухпалатного парламента в Украине

Действующий премьер-министр Украины и глава партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман и председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступили против введения двухпалатного парламента в Украине.

Об этом они сказали в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мне ближе тот формат парламента, который есть сегодня. Но я ссылаюсь и буду руководствоваться теми задачами, которые на референдуме поставит украинское общество", - сказал Разумков, добавив, что проблемы у парламента есть "не с формой, а с сутью".

Гройсман в свою очередь отметил: "Я считаю, что такая форма парламента, которая есть сегодня, она не является эффективной, и люди это видят. Мы должны изменить систему выборов в парламент. Я считаю, что было бы абсолютно целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату для того, чтобы вместо 450 депутатов их было 800".

Накануне представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, которого называют идеологом партии "Слуга народа", заявил в интервью "РБК-Украина", что проблемы смешанной системе выборов можно было бы решить путем введения двухпалатного парламента. Он напомнил, что в 2000 году украинцы проголосовали за это на референдуме.

"Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году", - сказал Стефанчук.

Напомним, 20 мая Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду. Политики отреагировали на это по-разному: мы собрали их комментарии по этому поводу.

Утром 21 мая в Администрации президента состоялись консультации со спикером Андреем Парубием, его заместителями, лидерами фракций и депутатских объединений. В пресс-службе Зеленского назвали главный аргумент для роспуска - "очень низкое доверие граждан к парламенту". Юридическое основание для роспуска - от 2016 года в ВР не существовало коалиции.

По словам главы Администрации президента Андрея Богдана, возможным является уменьшение сроков тендерных закупок, которые будут проводиться ЦИК для проведения выборов в ВРУ. Кроме этого, Зеленский хочет внести изменения в закон Украины о выборах, а именно уменьшить проходной барьер до 3% и отменить мажоритарную систему.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Согласно с ним, внеочередные выборы состоятся 21 июля.