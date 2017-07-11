Гройсман и Волкер обсудили ситуацию на Востоке Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник, 11 июля, встретился с недавно назначенным Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщает "Правительственный портал".

В ходе встречи стороны детально обсудили ситуацию в Донбассе, которая сложилась на сегодняшний день. А также базовые подходы относительно ее урегулирования.

"Совместно с нашими международными партнерами мы остановим агрессора и достигнем мира на Востоке Украины", - отметил Владимир Гройсман.

Напомним, Курт Волкер был назначен на должность специального представителя США по вопросам Украины пятницу, 7 июля.

9 июля вместе с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном он посетил Украину.

Во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко стороны также касались вопроса Донбасса. На пресс-конференции по итогам встречи Порошенко выразил надежду на помощь США в урегулировании этого вопроса. По материалам: ZN.UA /