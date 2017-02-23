Гройсман: Крым вернется в Украину, справедливость будет восстановлена

"Более 2,5 миллионов украинцев в аннексированном Крыму испытывают страдания", заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в видеообращении к крымчанам, которое обнародовало 23 февраля Министерство информационной политики Украины в рамках информационной кампании "Крым - это Украина. 1096 дней сопротивления".

Владимир Гройсман отметил, что из украинского курорта Крым "превратился в военную базу оккупанта", где попирают свободы слова, вероисповедания, стремление к демократии, и "угнетают инициативы простых людей".

"На нашу долю выпало очень много испытаний... Но эти трудности пройдут. Украина прилагает много усилий, чтобы объединить весь мир вокруг вопросов Украины и Крыма, чтобы восстановить справедливость. И я искренне верю, что наступит день, когда мы будем вместе, когда агрессора вернут в его государство, а Крым заживет мирной и светлой украинской жизнью. Крым - это Украина. Наша сила в единстве", - сказал украинский премьер-министр.

Накануне со словами поддержки к жителям аннексированного Крыма обратился вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

В Украине и за рубежом стартует информационная кампания "Крым - это Украина. 1096 дней сопротивления" о третьей годовщине незаконной аннексии полуострова. Как сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, информационная кампания, разработанная информационным агентством "RAM 360", включает телевизионные ролики и тематические плакаты, а также обращения представителей украинского правительства к крымчанам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".