Гройсман-Могерини: Украина и ЕС демонстрируют исключительно активное взаимодействие

Премьер Украины провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Украина и Европейский Союз демонстрируют исключительно активное взаимодействие и имеют насыщенную повестку дня по вопросам сотрудничества.

Об этом он заявил во время встречи с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщается на сайте Кабмина.

Гройсман отметил, что с момента последних переговоров сторон прошло всего три месяца, и украинская сторона уже сформировала перечень решений, а также повестку дня работы на последующие месяцы.

"Наш приоритет на 2018 год - экономический рост 5% и выше", - сказал премьер.

"Мы отмечаем большой прогресс реформ, который осуществляет ваше правительство, отмечаем ваши инициативы по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. И мы видим рост украинского экспорта в ЕС, что также является важным сигналом для дальнейшего развития торговли", - отметила Могерини.

"Вы можете рассчитывать на поддержку Евросоюза", - добавила она.

По словам Гройсмана, существенного внимания заслуживает инициатива правительства по наработке Дорожной карты законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС на 2018-2019 годы. Документ состоит из 57 законопроектов. Речь идет о различных сферах жизнедеятельности государства - прежде всего безопасность, защита интеллектуальная собственность, снятие таможенных препятствий и технических барьеров в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, улучшение инвестиционного климата, защита окружающей среды и т.п.

По словам Гройсмана, значительное продвижение на пути реформ должна обеспечить также еще одна стратегическая инициатива правительства и парламента - пакет из 35 экономических законопроектов, два из которых уже приняты, а еще два приняты в первом чтении.

"Этот законодательный пакет, - заверил Гройсман, - должен решить пять основных задач: защита бизнеса, дерегуляция, улучшение делового климата, облегчение доступа к финансированию и государственных ресурсов, поощрения инноваций. Имплементация решений происходит на фоне продолжающегося децентрализации, реформы корпоративного управления и социальных преобразований, начатых прошлой осенью. Речь о изменения в системе образования, медицины, пенсионном обеспечении.... Мы также благодарны за решение о продлении макрофинансовой поддержки. Для нас главный вопрос - экономический рост, ведь имеем большой потенциал. И наша цель - открыть этот потенциал".

Могерини, в свою очередь, подчеркнула, что введение новой программы макрофинансовой помощи - это "дружба не на словах, а в конкретных делах".

Во время переговоров стороны обсудили вопрос создания Антикоррупционного суда и продолжение общей судебной реформы и реформы сектора безопасности.

Также Гройсман и Могерини поговорили о безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе. Глава правительства проинформировал о мерах по поддержке переселенцев и снова поставил вопрос о введении миротворческого контингента ООН и необходимости единой с ЕС позиции в этом вопросе.

"Очевидно, что у нас нет другого варианта, чем объединять усилия в сохранении санкционного давления на РФ", - добавил Гройсман.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам сотрудничества в энергосекторе, прежде всего в контексте выполнения "Газпромом" вердикта Стокгольмского арбитража, а также выполнение других контрактных обязательств.

Гройсман также напомнил, что летом в Копенгагене состоится вторая крупная международная конференция по вопросам реформ в Украине. Аналогичное мероприятие состоялось в Лондоне в прошлом году. Украинский премьер пригласил Могерини принять участие в мероприятии.

Напомним, соглашение об ассоциации Украины с ЕС вступило в силу 1 сентября прошлого года. Поздравляя украинцев с этим событием, Могерини заявила, что наша страна может рассчитывать на сотрудничество и поддержку ЕС на долгие годы