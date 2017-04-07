Гройсман: монетизация субсидий потребует нескольких лет

Первый этап монетизации льгот и жилищных субсидий, который предусматривает введение денежного вместо клирингового расчета на уровне предприятий теплокоммунэнерго, будет возможен уже в 2017 году. Но полная монетизация субсидий для бытовых потребителей - это перспектива нескольких лет.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на форуме "Реанимационного пакета реформ".

"Нам надо внедрять свободный рынок и первое, что нам над сделать, и этим сейчас занимается рабочая группа с Мировым банком, - это внедрение монетизации на уровне производителей. Это первый шаг, а второй - будет монетизировать льготы и субсидии уже на уровне потребителя. Я считаю, и по нашим совместным оценкам, первый этап мы можем сделать в этом году, а следующий этап - переведение этой системы монетизации на конкретного потребителя - он может занять несколько лет", - сказал премьер.

Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 года монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" в поставках газа населению.