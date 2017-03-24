Гройсман может возглавить партию "Солидарность", - нардеп

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассматривается как один из кандидатов на должность главы президентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил замглавы фракции БПП в Верховной Раде Украины Алексей Гончаренко.

"Дискуссия в партии продолжается. Кандидатов достаточно много, в том числе господин Гройсман", - заявил Гончаренко.

По словам нардепа, сейчас в БПП нет конкретных планов относительно избрания председателя в какое-то ближайшее время.

Напомним, ранее в БПП назвали возможных кандидатов на пост главы фракции. В частности, по словам нардепа Андрея Вадатурского, на должность председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" обсуждаются кандидатуры Артура Герасимова, Ирины Геращенко, Ирины Луценко. Впрочем, позже стало известно, что Луценко не претендует на пост главы парламентской фракции БПП.